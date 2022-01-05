Алма-Ата, Казахстан, , 06:25 — REGNUM Ситуация в городе Алма-Ате полностью находится под контролем властей, производятся задержания провокаторов и зачинщиков беспорядков. Об этом 5 января сообщила пресс-служба акима (мэра) города Бакытжана Сагинтаева.

Алма-Ата Алексей Евсеев

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алма-Аты», — сказано в заявлении главы Алма-Аты, размещённом пресс-службой администрации города.

По словам Сагинтаева, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют и задерживают зачинщиков и провокаторов беспорядков. Мэр Алма-Аты призвал жителей города не поддаваться на провокации и не совершать противозаконных поступков. Сагинтаев поблагодарил горожан за поддержку, которую администрация города и силовики получили во время массовых беспорядков.

Глава Алма-Аты назвал решение президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева о введении режима ЧП в городе, важным шагом для восстановления законности и правопорядка, а также для обеспечения безопасности граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Токаев издал указ об отставке правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства