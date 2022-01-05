5 января 2022 | Время чтения 4 мин

Грузия выпадает из закавказского и ближневосточного ансамблей, и ей придется мириться с решениями, которые будут приниматься без нее и, может быть, даже против нее.

Станислав Тарасов, Ариф Асалыоглу, , 12:59 — REGNUM



Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава в интервью турецкому изданию Daily Sabah сообщил, что Тбилиси не примет участия во второй по счету встрече в формате «3+3», которая запланирована в Турции, стало ясно: завершается промежуточная фаза острой интриги. Как рассказывает политолог из университета Анкары Тамер Джошкун, после отказа Грузии участвовать в первой встрече в Москве в «3+3», турецкая дипломатия предприняла немалые усилия для того, чтобы уговорить Тбилиси присоединиться к нему уже на турецком треке. Сообщения после московского саммита по этому поводу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу звучали оптимистично, отмечает Джошкун. Но уже 30 декабря 2021 года в прямом эфире 24-го канала Чавушоглу говорил, что «ряд западных стран выступает против участия Грузии в переговорном формате «3+3» по Закавказью».

Это суждение, как считают наши турецкие источники, базируется на отчете, представленном правительству пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном после его визита в США и обсуждения с американскими политиками закавказских проблем. То, что именно на вашингтонском плацдарме по этому поводу шла политическая дуэль, свидетельствуют и состоявшийся чуть ранее визит в США делегации парламента Грузии и ее переговоры с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон. При этом Джошкун полагает, что американцы с грузинами обсуждали предлагаемый Анкарой новый сценарий пошаговых действий в формате «3+3». Смысл заключается в следующем. Убедить как участников переговорного процесса, так и их внешних партнеров в том, что формат «3+3» разрабатывался конкретно под Турцию, а не под Россию, как утверждают на Западе. Поэтому Анкара не принимает один из главных доводов Тбилиси по поводу отказа от участия в работе этого формата из-за отсутствия в нем США и ЕС. Она сама себя считает в отношении Грузии «историческим Западом».

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

«Три центра притяжения — Вашингтон, Брюссель и Анкара — становятся местами, где рождаются «прорывные идеи», — комментирует грузинский эксперт Тенгиз Аблотия. — И для прозападных и в то же время сотрудничающих с Турцией стран оптимальным вариантом является наличие твердых союзнических отношений». Но в Тбилиси все смешалось. Было предположение, что он оказывает поддержку Баку в силу конфликта Грузии с Россией. А бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе и вовсе говорил, что Тбилиси и Анкара «должны вместе сдерживать Россию в Черном море и на Кавказе». Но президент Грузии Саломе Зурабишвили, называя Азербайджан «историческим и стратегическим партнером», с опаской поглядывает на Турцию. Похоже, что у бывшего кадрового дипломата МИД Франции есть для этого определенные обоснования. Победа Азербайджана во второй карабахской войне вынуждает Тбилиси искать на Западе противовес растущему турецкому влиянию.

Тбилиси. Грузия (сс) Alexxx Malev

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на одной из публичных встреч прочитал стихотворение о Месхети, назвав этот регион Грузии «цветком, вырванным из сердца Турции, который скоро возвратится в лоно своей родины». Не смущают Анкару и обвинения Тбилиси в адрес Москвы. Турция полагает, что в формате «3+3» со временем «можно будет наладить диалог между двумя странами», потому, что «Турция, Азербайджан и Грузия, и возможно, со временем Армения, смогут выступать единым блоком». То есть Ереван должен будет сесть за стол переговоров со своими оппонентами, Баку и Анкарой, не один на один, а в присутствии стратегического союзника, России, и с партнером, с которым развивает тесные отношения, — Ираном. Выходит, что в данном случае Грузия, которая, как говорит Джошкун, «фиксирует позицию отдаления от Турции» и «саботирует инициативу Эрдогана», становится единственной страной в Закавказье, которая проводит прозападный и одновременно антитурецкий курс.

Грузинский эксперт Бесо Барбакадзе считает такую политику Тбилиси ошибочной, особенно в свете того, что появилась информация о подготовке встречи в формате «3+3» с участием первых лиц этих стран. Ведь попытки манипулировать странами региона, играя на антироссийских настроениях, подходят к концу. Азербайджан, Армения и Турция подали пример, показав, что они способны на диалог, несмотря на противоречия и то, что Анкара во второй карабахской войне оказывала серьезную поддержку Баку. Грузия же выпадает из закавказского и ближневосточного ансамблей, отчего ей придется мириться с решениями, которые будут приниматься без нее и, может быть, даже против нее. Как пишет в этой связи турецкое издание Sabah, «скоро в Тбилиси почувствуют глобальные и региональные изменения в геополитическом статус-кво». Может случиться так, что «первой фитиль восстания против старого статус-кво зажжет Турция».