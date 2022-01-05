Флорида, США, 5 января, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Обвинения по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза были предъявлены гражданину Колумбии Марио Антонио Паласиосу властями США. Об этом 4 января сообщила пресс-служба минюста, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Office of U.S. Ambassador to U.N Жовенель Моиз

Как утверждает обвинение, Паласиос, совместно с другими лицами, принял участие в сговоре «с целью похищения или убийства президента Гаити». Предполагается, что изначально злоумышленники хотели похитить лидера Гаити, но впоследствии переработали замысел таким образом, чтобы убить Жовенеля Моиза.

Судом Южного округа штата Флорида Паласиосу было предъявлено обвинение в сговоре с целью похищения или убийства человека за пределами США. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Паласиос является одним из ключевых подозреваемых в деле об убийстве президента Гаити. Ему удалось выехать за пределы Гаити и скрыться на Ямайке, откуда он был депортирован и задержан властями Панамы на основании ордера, выданного Интерполом по запросу Гаити. Такой же запрос сделали власти США и Паласиос согласился, чтобы его выдали Соединённым Штатам. В настоящее время подозреваемый в убийстве президента Моиза находится под арестом в американском штате Флорида.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении по решению суда в столице Гаити Порт-о-Пренсе четырёх сотрудников полиции, подозреваемых в причастности к убийству президента страны Моиза.