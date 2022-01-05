Лондон, 5 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 218,7 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено в Великобритании, что является рекордным показателем со дня начала пандемии COVID-19. Данные были опубликованы 4 января на сайте правительственной информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Несколько дней подряд в Великобритании регистрируется более 100 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю рост числа инфицированных составил 50,1%. Общее количество выявленных случаев заражения составило более 13,6 млн. с начала пандемии.

Случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19 в стране составило 48 за последние 24 часа. Резкий рост заболеваемости в стране вызван распространением штамма коронавируса «Омикрон», которые значительно заразнее других вариантов и за короткое время стал доминирующим в Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданам Кувейта предписано покинуть Великобританию из-за роста числа случаев заражения штаммом «Омикрон».