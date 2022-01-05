5 января 2022 | Время чтения 9 мин

В Курганской области в 2021 году произошло несколько резонансных преступлений. Были ранены полицейские, росгвардеец придумал теракт, люди погибли от суррогатного алкоголя.

Елена Миронова, , 12:54 — REGNUM В Курганской области в 2021 году произошло несколько резонансных преступлений. Были ранены полицейские, росгвардеец придумал теракт, люди погибли от суррогатного алкоголя. Об этих и других событиях из жизни преступного мира Зауралья 2021 года — в обзоре ИА REGNUM.

Курганская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Неправильные банкиры

Начнём с двух последних декабрьских новостей о банковских мошенничествах. В первом случае уже вынесен вердикт. В Кургане к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима приговорена местная жительница за хищение из банка более 11 млн рублей. Сотрудница финансовой организации просто не докладывала деньги в специально предназначенные банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы и таким образом несказанно разбогатела.

Второй случай связан с крупным отмыванием денег на сотни миллионов рублей. Перед судом предстанут участники организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся подпольной банковской деятельностью. По версии следствия, ОПГ с 2016 до 2019 года осуществляла инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения, а также, минуя предусмотренные банковской системой процедуры, бесконтрольно обналичивала деньги. Таким способом, по версии следствия, участники ОПГ за три года обналичили не менее 266 млн рублей, получив преступный доход в размере 34 млн рублей.

Отравления алкоголем

Осенью по регионам Уральского федерального округа прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем, содержащим метанол. В Кургане «палёнкой» отравились шесть граждан, трое из которых скончались, возбуждено уголовное дело, арестован подозреваемый в торговле смертельным алкоголем.

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как выход, курганские власти объявили о вознаграждении за подтверждённую информацию о торговле и разливе суррогатного спиртного. За раскрытие точки сбыта предусмотрено вознаграждение в одну тысячу рублей, за данные о цехе, где производят суррогат, — 20 тысяч рублей.

Нажива на сиротах и матерях

В России жильё проще родить, чем купить, гласит народная молва. Однако в жизни это не всегда так. В Кургане осуждены пятеро местных жителей, которые обналичили сертификаты на материнский капитал с начала 2015 года по апрель 2016 года на сумму более 25 млн рублей, оставив 60 граждан практически ни с чем. Преступления совершались на территориях Курганской, Тюменской, Свердловской и иных областей.

Обнальщики маткапитала заключали фиктивные договоры денежных займов, которые были целевыми и предназначались на покупку жилья. Фактически приобретались либо земельные участки в садоводческих кооперативах, либо непригодные для проживания дома. В результате жилищные условия владелиц сертификатов на материнский капитал не были улучшены. Похищенными деньгами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого участники преступной группы были приговорены за мошенничество и легализацию денежных средств, добытых преступным путём, к срокам заключения от четырёх до десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговором суда с осуждённых взыскан причинённый ущерб.

Помимо этого, в Зауралье продолжают возбуждаться громкие уголовные дела о мошенничествах с жильём, предназначенным для сирот. Фигурантами одного из них стали бизнесмен и должностные лица из Катайска. По версии следствия, в июле 2015 года чиновники горадминистрации в интересах предпринимателя вынесли решение о переводе его нежилого помещения в жилое с перепланировкой и переустройством в многоквартирный дом. Получилось 16 квартир. Достоверно зная о плохом качестве перепланировки, чиновники через муниципальные контракты за 8 млн рублей приобрели эти квартиры для 16 сирот. Однако, согласно экспертной оценке объекта, данный многоквартирный дом непригоден для проживания. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Жильё Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одни — на страже, другие сочиняют теракт

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в Курганской области в 2021 году оценивалась как напряженная, сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области Роман Колпаков. К декабрю были выявлены более 1200 наркопреступлений, изъяты более 51 кг наркотиков, за сбыт и распространение осуждены 375 человек, около 10% из них — женщины.

Начальник УНК УМВД России по Курганской области полковник полиции Роман Колпаков 45.мвд.рф

В декабре завершено следствие по делу о 13 участниках организованной группы курганских наркодилеров. Фигурантам грозят сроки до двадцати лет лишения свободы. Все они находятся под стражей.

Напомним, в Кургане в сентябре закладчики наркотиков оказали вооружённое сопротивление двум сотрудникам полиции. Правоохранители получили ножевые ранения, одному из них понадобилась донорская кровь. Ранив оперативников, подозреваемые скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны. На данный момент полицейские, по словам Колпакова, «уже пришли в норму».

Не обошлось в 2021 году в Зауралье и без «оборотней в погонах». Среди известных случаев преступлений правоохранителей бывший росгвардеец из Кургана порвал все шаблоны — он придумал теракт. Челябинским гарнизонным военным судом установлено, что ради карьерного роста капитан Росгвардии склонил жителя столицы Зауралья к самооговору в изготовлении, хранении и переноске самодельного взрывного устройства, пообещав ему за это деньги и освобождение от уголовной ответственности.

Росгвардеец передал взрывчатку и поражающие элементы в виде металлических гвоздей курганцу, предварительно проинструктировав его о способе изготовления бомбы. Он также указал ему время и место, где «террорист» должен находиться, спрятав бомбу в карман. Затем капитан организовал задержание подставного «взрывника». Суд приговорил имитатора теракта за незаконное изготовление взрывчатых веществ и фальсификацию результатов оперативно-служебной деятельности к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к лишению воинского звания и к штрафу 100 тыс. рублей.

Почём фиктивные права?

Продолжается выявление преступной деятельности в курганских автошколах. В сентябре по обвинению во взяточничестве арестованы два сотрудника территориального отдела государственного автодорожного надзора и директор центра дополнительного профессионального образования.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, инспектор надзора вместе с двумя сообщниками за 15 тысяч рублей предлагал водителям получить права на перевозку опасных грузов. Установленная на данный момент сумма полученных обвиняемыми взяток составила более 140 тысяч рублей.

А в декабре вынесен приговор директору одной из курганских автошкол за подкуп, подделку документов и мошенничество. Установлено, что в 2019—2020 годах директор автошколы неоднократно получал от заинтересованных лиц денежные суммы в размере от 10 до 24 тысяч рублей за выдачу фиктивных документов о прохождении учёбы на водителя категории «В». В ходе следствия выявлено шесть таких эпизодов. Общая сумма подкупа составила около 100 тысяч рублей. Кроме того, от трёх лиц директор автошколы получил деньги для подкупа сотрудников Госавтоинспекции в счёт успешной сдачи экзамена на получение водительских прав. Деньги на сумму более 120 тысяч рублей, якобы предназначенные для гаишников, осуждённый присвоил. Суд приговорил уже бывшего директора автошколы к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Дело о похищении людей — десятки потерпевших

Сроки от пяти до 14 лет лишения свободы получили 10 фигурантов дела о незаконной деятельности «реабилитационного центра» в Юргамышском районе. Расследование было завершено в конце 2018 года, и до августа 2021 года шли судебные разбирательства.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года на территории Юргамышского района обвиняемые создали центр по социальной адаптации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями. Родственники сами привозили в центр клиентов, оплачивая за услуги от 5 до 20 тыс. рублей в месяц. В случае нежелания добровольно проходить курс «реабилитации», зависимых доставляли в центр насильно или обманным путём. Признано потерпевшими десятки человек.

Кроме того, обвиняемые не имели медицинского образования и соответствующей лицензии на реабилитационную деятельность и работали без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения от алкоголизма или наркомании.

Телефонные «банкиры» отправились в колонию

Вопреки расхожему мнению, что телефонные мошенники, которые под различными предлогами выманивают у людей деньги, практически неуловимы, в Кургане вынесли приговор группе «сотрудников банка» за мошенничество на сумму более 1,5 млн рублей. Пострадавшими стали жители Москвы, Калининграда и Ямала.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что находившийся в 2014 году в колонии 35-летний житель Курганской области вместе со своими тремя знакомыми и сестрой рассылали ложные смс-сообщения о списании денег со счетов банковской карты. В ходе телефонных разговоров он представлялся сотрудником банка, сообщал о блокировке карты, просил назвать реквизиты карты и CVC-код, а также пароли для безналичных переводов. Соучастники оформляли и подыскивали банковские и сим-карты, снимали похищенные деньги с подконтрольных счетов.

После освобождения из колонии мужчина продолжил привычное занятие. С сентября 2018 года по июль 2019 года им и его сообщниками было совершено 50 эпизодов мошенничества. Суд приговорил группу телефонных «банкиров» к срокам лишения свободы от двух до шести лет в зависимости от участия каждого в преступлениях. В счёт возмещения материального ущерба с подсудимых взыскано почти 1,5 млн рублей.

Махинации в газовых кооперативах

Недобросовестность руководителей кооперативов по газификации садовых товариществ стала достоянием общественности с подачи губернатора Зауралья Вадима Шумкова. В январе 2021 года он заявил, что данные сообщества тормозят процесс газификации в регионе. Их в Курганской области насчитали более ста.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

«Эти «полузаконные формирования» не всегда создавались для решения законных интересов населения. Очень часто кооператив собирал деньги. После чего клал их на депозит либо расходовал на свои нужды. Люди газа не получали», — пояснил Шумков.

В Кургане осуждена бывший председатель кооператива, которая обманула более 60 человек, обещая газифицировать садовые товарищества. Установлено, что в 2013—2015 годах она на общих собраниях в садовых товариществах рассказывала о низкой стоимости монтажа наружного газопровода к жилым домам и необходимости сбора денег. Стоимость работ ей была неизвестна, так как разрешительной и проектной документации не существовало. Она собрала более трёх миллионов рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Суд признал экс-председателя виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

И в завершение о происшествии в местах не столь отдалённых. В Кургане на основании вердикта присяжных в 2021 году был вынесен приговор восьми осуждённым, забившим до смерти человека в исправительной колонии №1. По данным следствия, в ноябре 2018 года заключённые, отбывающие наказание в ИК-1, на почве неприязни к другому отбывающему наказание в течение длительного времени удерживали его в подсобном помещении и жестоко избивали, в том числе и пропиленовыми трубами. От полученных травм мужчина скончался. В зависимости от роли каждого в преступлении осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет до 13 лет. Один из них отправился в колонию особого режима.