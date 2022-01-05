Токио, , 03:36 — REGNUM Запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря произвела Северная Корея. Об этом 5 января сообщила береговая охрана Японии.

Запуск баллистической ракеты

По данным ведомства, неопознанный снаряд упал в море. Береговой охраной выпущено предупреждение для рыболовецких судов о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам снаряда в случае их обнаружения.

В настоящее время создана кризисный штаб при правительстве Японии по сбору информации о запуске. Минобороны проводит проверку, не было ли нанесено ущерба японским судам.

В свою очередь, агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, также подтвердило пуск неизвестного снаряда, осуществлённый Северной Кореей.

Стоит отметить, что последний раз КНДР проводила испытание вооружений в 2021 году. Пуск новой баллистической ракеты подводных лодок был осуществлён 19 ноября прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США призвали Пхеньян прекратить «контрпродуктивные» ракетные испытания и вернуться к диалогу.

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