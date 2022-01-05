Кострома, 5 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки, задержали сотрудники полиции в Костроме. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета России по Костромской области.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, девочка пяти лет пропала во время прогулки в микрорайоне Черноречье на улице Северной Правды. По данным следствия, ребёнка забрали двое мужчин, которые затем скрылись в неизвестном направлении.

Были организованы поиски девочки, по итогам которых были задержаны двое мужчин, которые признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в одной из комнат общежития в городе Костроме. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. С задержанными проводятся следственные действия, расследование продолжается. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых в преступлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках пятилетней девочки, пропавшей во время прогулки в городе Костроме.