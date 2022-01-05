Нур-Султан, , 02:22 — REGNUM Объявить об отставке правительства планирует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 5 января сообщил новостной портал Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Указывается, что объявление об отставке правительства Казахстана будет сделано главой государства утром 5 января. Информация получена порталом из неназванных источников.

Напомним, в Казахстане проходят массовые акции протеста в связи с повышением цен на сжиженный газ для автотранспорта. 4 января протестующие стали выдвигать требования об отставке правительства страны во главе с президентом, акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Для разгона толпы правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана ввёл режим ЧП и комендантский час на территории Мангистауской области и в Алма-Ате. Кроме того, в городе Алма-Ате ограничена свобода передвижения, в том числе автотранспорта, ограничен въезд и выезд.

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