Алма-Ата, Казахстан, , 02:07 — REGNUM Массовые акции протеста в городе Алма-Ате затихли, основная масса протестующих разошлась по домам. Об этом 5 января сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

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По состоянию на 04:00 по местному времени (01:00 мск) улицы города опустели, иногда происходят локальные стычки с силовиками. В городе ещё слышны взрывы светошумовых гранат, но их интенсивность постепенно сходит на нет. Кое-где встречаются люди с палками и прутьями арматуры в руках, но основная часть демонстрантов уже покинула улицы и разошлась по домам.

Напомним, несколько сотен человек собрались 4 января на центральной площади города Алма-Аты, протестуя против повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона толпы. Часть протестующих переместилась на прилегающие к площади улицы.

Информация о возможных пострадавших и нанесённом манифестантами материальном ущербе, а также о числе задержанных на настоящий момент не сообщалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе режима ЧП, комендантского часа и создании комендатур в Алма-Ате и Мангистауской области.

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