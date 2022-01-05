Москва, 5 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. На территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ испытали беспилотный автобус «Smart шаттл». Об этом 5 января сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Транспортное средство было разработано Московским политехническим университетом. Ожидается, что тестовые испытания позволят усовершенствовать алгоритмы движения в дневное и вечернее время, а также научить нейросети учитывать препятствия на пути движения автобуса.

«Инновации меняют жизнь в мегаполисах, делая инфраструктуру более удобной и современной. Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, — технологии искусственного интеллекта. Они уже тестируются в Москве. Один из таких проектов успешно испытали в «Технограде» на ВДНХ. Речь о компактном беспилотном автобусе, предназначенном для парковых зон», — сказала Сергунина.

Отмечается, что «Smart шаттл» работает на электрическом приводе и рассчитан на четырех пассажиров. Автобус, среди прочего, оснащен камерами, радарами, системой глобального позиционирования, ультразвуковыми датчиками. Закрытые колесные арки делают его максимально безопасным для пешеходов. Маневренность и небольшие габариты позволяют использовать шаттл в качестве паркового экскурсионного автобуса или такси.