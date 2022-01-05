Нур-Султан, , 01:42 — REGNUM Комендатуры будут созданы на период действия режима чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Такое распоряжение издал 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

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Комендатуры в городе в Алма-Ате и в Мангистауской области будут наделены полномочиями, предусмотренными законом Казахстана «О чрезвычайном положении». Комендантом города Алма-Аты назначен начальник департамента полиции города Таймерденов Канат Даниярович. В Мангистауской области комендатуру возглавит начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

Согласно указу о чрезвычайном положении, будет усилена охрана общественного порядка, а также объектов стратегического значения и обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

У физических лиц, проживающих на территории Алма-Аты и Мангистауской области предписывается временно изъять оружие и боеприпасы. У юридических лиц, помимо этого, будет изъята имеющаяся военная техника. В городе Алма-Ате устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Въезд в Алма-Ату и выезд из города на время действия режима ЧП ограничивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении комендантского часа на время действия режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области

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