Астана, 5 января, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Комендантский час введён на период действия режима чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Это следует из текста указа, который подписал 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

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Как сказано в документе, комендантский час вводится на весь период действия режима ЧП и будет действовать с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут по местному времени. Кроме того, в Алма-Ате и Мангистауской области запрещаются любые забастовки, митинги, мирные собрания и массовые мероприятия.

В Алма-Ате и Мангистауской области вводится запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки, ядовитых веществ. Особый режим контроля будет действовать в отношении оборота лекарств, в том числе наркосодержащих и психотропных средств, а также в отношении оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области. Режим ЧП будет действовать с 5 по 19 января.