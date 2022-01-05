Актау, Казахстан, , 00:51 — REGNUM Часть авиарейсов задержана или отменена в международном аэропорту Актау в Казахстане. Об этом 5 января свидетельствуют данные онлайн-табло.

Аэропорт Галина Брусницына © ИА Красная Весна

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Отменён авиарейс из Атырау, задержаны рейсы из Алма-Аты, Нур-Султана и Тбилиси. Причины задержки и отмены авиарейсов не уточняются. Информации о том, когда состоится вылет задержанных авиарейсов, нет.

Напомним, в ряде городов Казахстана происходят акции протеста против повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. В Алма-Ате акции переросли в столкновения протестующих с силовиками, полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении режима чрезвычайного положения на территории Мангистауской области и в Алма-Ате.

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