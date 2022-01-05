Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Предложение Европейской комиссии отнести атомную энергетику к одному из устойчивых видом энергетики приветствуется Элизабет Свантессон, представителем по политико-правовым вопросам «Умеренных», являющейся главной оппозиционной партией в Швеции. О своем отношении к предложению из Брюсселя политик написала у себя на странице в Twitter.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Это хорошая новость, но не надо налагать никаких ограничений по времени, иначе это затруднит долгосрочные инвестиции», — написала Свантессон.

Она также добавила, что уже запросила встречу с представителями правительства Швеции в финансовом комитете. Консультации должны пройти перед тем, как Швеция даст свой ответ Еврокомиссии 12 января.

Напомним, что правительство Швеции во главе с «Социал-демократами» не занимало политическую позиции по данному вопросу в течение многих лет.