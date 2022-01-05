Нур-Султан, , 00:34 — REGNUM Указы о введении режима чрезвычайного положения на территории Мангистауской области и в Алма-Ате подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 4 января сообщила пресс-служба администрации казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Мангистауской области и в городе Алма-Ате с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Он вводится в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях протестующих с силовиками на главной площади города Алма-Аты. Полицейские примени слезоточивый газ.

Президент Токаев выступил с обращением к соотечественникам, в котором призвал их проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Глава Казахстана отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными и за это может последовать наказание.

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