Стокгольм, , 07:20 — REGNUM Пока кто-то только начинает строить планы на 2022 год, политики в Швеции на всех парах готовятся к парламентским выборам в риксдаг, которые состоятся в сентябре. Своим прогнозом, касающимся развития ситуации в стране, в своей авторской статье от 4 января поделился политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

«Что ж, если 2021 год считается теперь «новой нормальностью» в шведской политике, так пристегните ремни — ведь выборы-2022 близятся. За время данного созыва риксдага произошло почти все, о чем и подумать было нельзя. И есть много признаков того, что сложная парламентская ситуация сохранится и после выборов», — пишет журналист.

«Редко, когда политическая ситуация перед выборами была столь неопределенной. Работа нынешнего созыва риксдага была необычно турбулентной, в том числе, когда речь заходила о выражении вотума недоверия премьер-министру. Если заглянуть в будущее, то неопределенная ситуация, похоже, сохранится. Две партии, «Либералы» и «Зеленые», рискуют покинуть парламент, и это может иметь решающее влияние на исход выборов. Это также чрезвычайно важно для двух четко сформировавшихся правительственных альтернатив. Таким образом, сформировать правительство после выборов этой осенью может быть так же сложно, как и после выборов 2018 года», — предсказывает Кнутсон.