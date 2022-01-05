Стокгольм, , 07:27 — REGNUM В настоящее время многое остается неясным относительно того, какой политический блок в Швеции наберет большинство парламентских мест после сентябрьских выборов в риксдаг. 4 января своим мнением на этот счет в эфире телеканала SVT поделилась политолог Йенни Мадестам.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По оценкам Мадестам, главное внимание шведских избирателей и политических партий будет приковано к вопросам, связанным со здравоохранением, законом и порядком, миграцией и интеграцией, школьным образованием, окружающей средой и климатом.

Между делом отмечается, что с тех пор, как Магдалена Андерссон была избрана новым председателем партии «Социал-демократов», доверие к ним выросло, согласно последним опросам общественного мнения.

«Сейчас она занимает первое место по уровню доверия среди всех других лидеров парламентских партий», — сказала Мадестам.

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