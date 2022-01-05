Стокгольм, 5 января, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Повышенное распространение коронавирусной инфекции в Швеции привело к тому, что в отдельных ленах страны наблюдаются перебои в работе лабораторий, которые не справляются обработать образцы граждан, желающих сдать тест на COVID-19. Об этом 4 января сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Так, 4 января в Стокгольме было невозможно заказать домашний тест на COVID-19, а в Вестерботтене и Вестра-Гёталанде время ожидания при получении результатов тестирования увеличилось.

Отмечается, что не в последнюю очередь задержки вызваны тем, что персонал лабораторий берет отпуска по болезни.

Напомним, что ранее по данной причине в Швеции сообщили об отмене сотен ж/д рейсов по всей стране в течение первого квартала 2022 года. С такой же проблемой столкнулись пассажиры авиарейсов в канун Рождества и Нового года.