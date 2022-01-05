Копенгаген, 5 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В настоящее время в больницах Дании 770 пациентов с диагнозом COVID-19 получают медицинскую помощь, что является самым высоким показателем с января 2021 года. Об этом 4 января сообщила шведская новостная служба TT.

Флаг Дании

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Отмечается, что 73 пациента с коронавирусом сейчас находятся в реанимации.

Несмотря на рекордный рост числа ковид-пациентов, по оценке Государственного института сыворотки Дании, «Омикрон», на который приходится примерно 90% случаев заражений в стране, снижает вдвое риск попадания в больницу по сравнению с «Дельтой».

Сейчас в Дании ежедневно регистрируется около 20 000 новых случаев коронавируса. Однако Тайра Гроув Краузе, главный эпидемиолог Дании, опасается, что эта цифра вырастет после открытия школ по окончании зимних каникул.