Стокгольм, 5 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В настоящее время большая часть регионов Швеции испытывает на себе растущее распространение коронавирусной инфекции. Не в последнюю очередь это проявляется в самом южном лене страны Сконе, где на прошлой неделе было зарегистрировано 11 158 новых случаев заражения. Об этом 4 января сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Отмечается, что данные свидетельствуют об удвоении числа зараженных, поскольку неделей ранее их было 5 563.

По словам Биргитты Холмгрен, которая исполняет обязанности заместителя главного инфекционного врача Сконе, в лене наблюдается рост заболеваемости среди всех возрастов. Хотя она подчеркивает на долю людей в возрасте 20—59 лет приходится наибольшая доля положительных результатов тестов на COVID-19.

«В течение рождественской недели у половины зараженных подозревался «Омикрон», и мы видим все признаки того, что их доля продолжает расти», — заявила Холмгрен телеканалу SVT Skåne.