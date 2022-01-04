Самара, 4 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В Сергиевском районе Самарской области в частной бане обнаружены тела двух человек (женщина и ребёнок). Об этом 4 января сообщает прокуратура Самарской области.

Ysia.ru Прокуратура

Трагедия произошла 4 января в селе Мордовская Селитьба.

«По предварительным данным, сегодня вечером 4 января в частной бане … из-за отравления угарным газом погибли женщина и её 9-летняя дочь», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится прокурорская проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января представитель экстренных служб сообщил, что в городском округе Тейково Ивановской области в многоквартирном доме четыре человека погибли от отравления угарным газом.