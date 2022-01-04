Тбилиси, 4 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави, работает над экономической программой, направленной на преодоление бедности. Об этом, как передает Грузия Online, заявила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Он (Михаил Саакашвили) уже представил общественности один серьезный документ, я имею в виду его западный манифест, и сейчас он работает над экономической программой, направленной на преодоление нужды и бедности», — заявила Херхеулидзе.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе сообщил журналистам, что экс-президенту Грузии в тюрьме в Рустави не позволяют конфиденциально общаться со своими адвокатами.