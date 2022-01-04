Париж, 4 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Во Франции зарегистрировали самый высокий для суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, 4 января сообщило санитарно-медицинское агентство Santé publique France сообщило, что в стране за прошедшие сутки было выявлено 271 686 новых случаев инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (Франция) обнаружили новый штамм коронавируса.

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