Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Власти Соединенных Штатов на переговорах с Россией в Женеве рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог, заявили 4 января в пресс-службе Госдепа.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что между Вашингтоном и союзниками «существует консенсус по поводу возможности введения санкций против Москвы из-за Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и США проведут переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности 10 января 2022 года в Женеве.

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