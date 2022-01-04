Порт-Блэр, 4 января 2022, 22:56 — REGNUM У побережья Индии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы 4 января, эпицентр располагался в 105 км от города Порт Блэр. Очаг залегал на глубине 145 км.
При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как передавало ИА REGNUM, 4 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на территории Китая зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0.