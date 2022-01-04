Стокгольм, 4 января, 2022, 23:02 — ИА Регнум. С 30 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 20. Соответствующие данные 4 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 330 человек. Количество выявленных носителей коронавируса составляет 1 357 753 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 42 969 человек.

Отмечается, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом является рекордным за последние месяцы.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 7 757 998 человек старше 12 лет (85,9%), вторую — 7 406 964 (82,0%).

С начала пандемии в общей сложности 8 275 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.