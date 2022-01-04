Стокгольм, 4 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Вечером 4 января стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заразились коронавирусом, о чем сообщила пресс-служба королевского дома. Было также подтверждено, что супружеская пара отправится на карантин.

Bengt Nyman Король Швеции Карл XVI Густав в 2018 году

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«Сейчас они находятся в Дроттнингхольме и пробудут дома не менее семи дней», — заявил телеканалу SVT пресс-секретарь королевской семьи Даниэль Урсо.

Сообщается, что самочувствие Карла XVI Густава и его супруги удовлетворительное. В настоящее время ведется работа по отслеживанию близких контактов, которые также могли подвергнуться воздействию коронавируса.

«Королевская чета встречалась с детьми и внуками в связи с празднованием Рождества, но очевидно, что инфекцией они заразились не от них. Ни у кого из членов королевской семьи не выявлено никаких симптомов», — добавил Урсо.