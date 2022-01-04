Кострома, 4 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка пропала в Костроме. Об этом информирует управление МВД по Костромской области.

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Сообщение об исчезновении Вероники Николаевой в микрорайоне Черноречье поступило в полицию вечером 4 января. Обстоятельства и возможные причины произошедшего пока не разглашаются.

Поисками ребёнка занимаются полицейские совместно с волонтёрами «Лиза Алерт», для этих целей при городском управлении внутренних дел создан специальный штаб. Полицейские просят всех, кто видел девочку сообщить об этом по телефонам 32−39−09 или 02.