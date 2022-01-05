Москва, 5 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В 2022 году экономика России продолжит усиливать свою зависимость от внешних рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Падение

«[В 2022 году] Россия продолжит скатываться в болото периферии и всё сильнее усиливать свою зависимость от внешних рынков, поскольку при нынешнем раскладе, когда экспортные корпорации имеют сверхприбыль и внутри страны инвестиции перераспределяются в их пользу в еще большей степени, — сказал Комолов. — Межотраслевой дисбаланс и дисбаланс капиталовложений будут усиливаться. А значит, обрабатывающие производства будут недофинансированы. И нехватка капиталовложений в этих отраслях будет ощущаться еще острее. А значит, будет подрываться производительность труда».

Иными словами, как пояснил Комолов, Россию ждет стабильное, консервативное движение в сторону периферии.

«Оно, может быть, и не даст бросающихся в глаза результатов прямо в 2022 году, но в долгосрочной перспективе будет подрывать шансы РФ на то, чтобы выйти из такой специфической роли в международном разделении труда и претендовать на более серьезное и значимое место в мировой экономике. Российская экономика продолжит медленно, но уверенно деградировать», — полагает Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Андрей Колганов рассказал, каким будет экономический рост России в 2022 году.