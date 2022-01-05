Москва, , 09:45 — REGNUM В 2022 году восстановительный экономический рост РФ продолжится, но его темпы будут падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Рост

«В 2022 году продолжится восстановительный рост, который начался в 2021 году. Но его темпы будут уже не настолько большими. Начнется замедление темпов экономического роста, и эти темпы вернутся примерно к тем значениям, которые были до начала кризиса, связанного с пандемией, — сказал Колганов. — Так, экономический рост за 2022 год будет в пределах от 2% до 3%. Основные риски связаны с тем, насколько быстро будет происходить восстановление мировой экономики, и, соответственно, с тем, как будет меняться спрос на основные товары российского экспорта — нефть, газ, черные и цветные металлы, лес, химические удобрения. Пока конъюнктура на этих рынках благоприятная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз об экономическом будущем РФ сделал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).