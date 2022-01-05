Москва, 5 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Деградация российской экономики в 2022 году будет только усиливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Экономического будущее России в 2022 году видится очень хаотичным и деградация будет усиливаться, — сказал Делягин. — Восстановительный рост закончился, а о том, что надо что-то делать самостоятельно, господа Силуановы и Набиуллины думать не хотят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своим прогнозом на 2022 год поделился профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.