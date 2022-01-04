Алма-Ата, Казахстан, 4 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Казахстане на центральной площади Алма-Аты происходят столкновения силовиков с протестующими, полицейские применяет слезоточивый газ, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Edgarpo01 Алма-Ата

На центральной площади собрались около тысячи человек. Вся площадь затянута дымом.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

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