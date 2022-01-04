В Алма-Ате происходят столкновения протестующих с силовиками
Алма-Ата, Казахстан, 4 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Казахстане на центральной площади Алма-Аты происходят столкновения силовиков с протестующими, полицейские применяет слезоточивый газ, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Edgarpo01
Алма-Ата
На центральной площади собрались около тысячи человек. Вся площадь затянута дымом.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.
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