Москва, , 09:00 — REGNUM В 2022 году экономическое положение граждан России и большинства предприятий будет становиться всё хуже и хуже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий.

Борис Кагарлицкий Skilpaddle

«В наше время делать пессимистические прогнозы гораздо надежнее, чем оптимистические. Шансы на то, что сбудется пессимистический прогноз, несравненно выше, — сказал Кагарлицкий. — Безусловно, никаких признаков экономического оживления в России не видно. Более того, власть упорно пытается решать проблему получения ресурсов для поддержания государственного аппарата за счет того, что увеличивает налоговый пресс на население и экономику, не трогая при этом олигархические структуры. С одной стороны, мы видим, что правительство Мишустина искренне верит в то, что если собрать с людей больше налогов, то страна начнет процветать. Вместе с тем крупные корпорации, которые занимаются экспортными сделками, могут не репатриировать валютную выручку. Иными словами, происходит перераспределение ресурсов в пользу экспортеров».

Поэтому, как полагает эксперт, экономическое положение большинства граждан и значительного числа предприятий будет становиться хуже хотя бы еще потому, что правительственная политика ведет к деградации внутреннего рынка.

«У людей меньше денег, они меньше покупают, а если они меньше покупают, то предприятия меньше развиваются. Малый и средний бизнес в такой ситуации начинает загибаться, — сказал Кагарлицкий. — Кроме того, такая экономическая политика всегда сопровождается завинчиванием политических гаек. Власть ожидаемо готовится к росту народного недовольства и начинает превентивно ужесточать свою политику. Герберт Маркузе такую политику называл «превентивной контрреволюцией».

Кроме того, как пояснил эксперт, еще один вызов, который грядет в 2022 году — это возможное окончание пандемии, которое грозит политической реконструкцией в глобальном масштабе.

«Поскольку все политические институты перестроены для работы в условиях пандемии, и необходимость прекратить антипандемические меры грозит и России, и миру потрясениями основ государства», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, существует экспертное мнение, что в 2022 году стоит ожидать укрепления курса рубля.

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