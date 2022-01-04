Нур-Султан, 4 января 2022, 22:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.
Токаев добавил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к протестующим вышли вице-премьер республики Ералы Тугжанов и глава Мангистауской области Нурлан Ногаев. Они пообещали, что власти снизят цены на газ в регионе до 50 тенге за литр газа вместо 120 тенге.
Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»
Однако протестующие отказываются расходиться. Среди их требований — встреча с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, демонстранты начали разворачивать палатки.