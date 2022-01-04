Берлин, 4 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Германия приветствует совместное заявление «ядерной пятерки» о недопущении ядерной войны, говорится 4 января в пресс-релизе МИД Германии.

Petra B. Fritz Германия

«Правительство Германии приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании», — говорится в заявлении.

В МИД Германии подчеркнули, что «из атомной войны нельзя выйти победителем, ее никогда не должно быть».

«Это важное заявление пяти ядерных держав федеральное правительство решительно поддерживает», — заключили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны, а также о недопущении войны между обладающими ядерным оружием странами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

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