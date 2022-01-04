Киев, 4 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Чехии Ян Липовский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместные шаги на фоне «агрессивных действий» Москвы. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с … Яном Липовским», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители двух стран согласовали позиции Украины и Чехии накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и РФ, а также на фоне якобы «агрессивных действий» Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» представители РФ неоднократно отвергали и заявляли, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники Североатлантического альянса около границ РФ.