Дублин, 4 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Правительство Ирландии намерено пересмотреть правила для контактировавших с зараженными COVID-10 людьми. Об этом заявил 4 января заместитель премьер-министра республики Лео Варадкар, передает The Irish Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

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Он высказал опасение, что существующие правила «приносят больше вреда, чем пользы» и пояснил, что необходимость изменения правил вызвана угрозой экономике, пишет ИА Красная Весна.

«Существует риск, что в течение января … наши общественные службы, инфраструктура и промышленность испытают давление. Не столько от коронавируса, сколько от того, что полностью вакцинированные люди, имеющие отрицательный тест на коронавирус, вынуждены находиться на самоизоляции. … Над этим стоит подумать», — отметил он.

Ранее один из членов правящей коалиции, лидер партии «Зеленых» Имон Райан заявил, что правительство намерено сократить время нахождения на самоизоляции для некоторых групп граждан.