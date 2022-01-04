Ставрополь, , 21:12 — REGNUM После гибели двух рабочих в результате выхода из строя паровой установки на кирпичном заводе в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса России (нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочих). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Эмблема СК РФ

«По данным следствия, 4 января … на предприятии ОП «Силикат» ООО «Масикс-Дон» вышла из строя паровая установка, в результате чего погибло два рабочих, — говорится в сообщении. — … Следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы, а также проводят иные следственные и процессуальные действия».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в городе Зеленокумске произошло ЧП на одном из заводов. По его словам, из-за разгерметизации емкости с кипятком погибли двое рабочих, еще один получил серьезные травмы.

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