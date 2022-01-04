СК РФ возбудил дело по факту ЧП на заводе в Ставропольском крае
Ставрополь, 4 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. После гибели двух рабочих в результате выхода из строя паровой установки на кирпичном заводе в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса России (нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочих). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
«По данным следствия, 4 января … на предприятии ОП «Силикат» ООО «Масикс-Дон» вышла из строя паровая установка, в результате чего погибло два рабочих, — говорится в сообщении. — … Следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы, а также проводят иные следственные и процессуальные действия».
Как передавало ИА REGNUM, 4 января губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в городе Зеленокумске произошло ЧП на одном из заводов. По его словам, из-за разгерметизации емкости с кипятком погибли двое рабочих, еще один получил серьезные травмы.
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