Лилль, Франция, , 21:03 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи отказался переходить в московский ЦСКА. Футболист хочет выступать только в Германии, Италии или Испании. Об этом 4 января сообщил бывший партнер Языджи Ибрагим Явуз.

Ранее сообщалось, что Юсуф Языджи намерен покинуть французский клуб, чтобы получать больше игрового времени. В текущем сезоне турецкий полузащитник сыграл в 21-м матче за «Лилль» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 583 минуты. На счету Языджи один забитый мяч и одна результативная передача.

Юсуф Языджи перешел в «Лилль» 6 августа 2019 года из «Трабзонспора» за 17,5 миллиона евро. Текущее соглашение полузащитника с «догами» рассчитано до 30 июня 2024 года.