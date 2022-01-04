Парма, Италия, 4 января 2022, 20:57 — REGNUM 43-летний итальянский голкипер «Пармы», выступающей во втором по силе дивизионе Италии, Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили на официальном сайте «Пармы».
«Буффон уже изолирован в соответствии с требованиями федерального правительства и министерства здравоохранения. Прямо перед тренировкой, согласно регламенту, будет проведен дополнительный этап тестирования всего состава на COVID-19», — сообщается на сайте команды.
Буффон перешел в «Парму» 1 июля 2021 года из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Соглашение 43-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.