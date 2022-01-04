Парма, Италия, 4 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. 43-летний итальянский голкипер «Пармы», выступающей во втором по силе дивизионе Италии, Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили на официальном сайте «Пармы».

Джанлуиджи Буффон

«Буффон уже изолирован в соответствии с требованиями федерального правительства и министерства здравоохранения. Прямо перед тренировкой, согласно регламенту, будет проведен дополнительный этап тестирования всего состава на COVID-19», — сообщается на сайте команды.

Буффон перешел в «Парму» 1 июля 2021 года из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Соглашение 43-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.