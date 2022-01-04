Пекин, 4 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Центральный банк Китая запустил 4 января пилотную версию приложения-кошелька для цифрового юаня, передает CNBC.

Юань

Приложение доступно в китайских магазинах приложений для Apple App Store и Android. Это позволяет пользователям открывать цифровой кошелек в юанях, пишет ИА Красная Весна.

Согласно уведомлению в приложении, «зоны зимних Олимпийских игр в Пекине» — это одно из мест, где можно использовать цифровой юань.

К настоящему моменту власти Китая провели ряд испытаний, в ходе которых пользователям предоставлялось небольшое количество цифровой валюты для расходования. Некоторые розничные торговцы приняли его в качестве оплаты в 2021 году.