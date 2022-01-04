Анкара, 4 января, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Около 1 140 членов различных террористических группировок нейтрализовали за прошедший год на территории Турции в ходе операций. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил замглавы и пресс-секретарь МВД Турции Исмаил Чатаклы на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, вооруженные нападения на территории страны вот уже 40 лет совершают представители Рабочей партии Курдистана (РПК). В настоящее время в горах прячутся не более 156 боевиков, отметил Чатаклы.

Он подчеркнул, что турецкие силовики ведут успешную борьбу со всеми террористическими группировками.

«Раньше в ряды террористов вступали по 5 тысяч человек в год, но даже тогда они не смогли добиться желаемого, — сказал замглавы МВД Турции. — Сейчас, когда их меньше 156, они уж тем более не смогут достигнуть своих целей».

Напомним, в Турции запрещена деятельность Рабочей партии Курдистана, члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.