Киев, 4 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы содействовать властям Украины в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. Об этом 4 января заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

Отмечается, что 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с Квин.

«Квин заверила, что Соединенные Штаты готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины», — говорится на сайте министерства энергетики Украины.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона. Отдельное внимание стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналистМаксим Минин— заместитель главного редактора «Страна.ua» — считает, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к украинскому коллегеВладимиру Зеленскому, выбрав неудобное время для разговора.

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