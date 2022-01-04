В США заявили о готовности содействовать Украине в поставках энергоресурсов
Киев, 4 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы содействовать властям Украины в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. Об этом 4 января заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.
Отмечается, что 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с Квин.
В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона. Отдельное внимание стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналистМаксим Минин— заместитель главного редактора «Страна.ua» — считает, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к украинскому коллегеВладимиру Зеленскому, выбрав неудобное время для разговора.
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