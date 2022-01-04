Нью-Дели, , 20:43 — REGNUM Экспертизу статуэтки индуистской богини Дурги, найднной в Джамму и Кашмире, провели эксперты регионального департамента архивов, археологии и музеев, сообщает 4 января ANI.

Статуэтка найдена во время земляных работ в округе Бадгам. Статуэтка изготовлена из черного камня и имеет высоту — 12 см, ширину — 7 см, пишет ИА Красная Весна.

В ходе экспертизы выяснилось, что скульптура датируется примерно VII—VIII вв. н. э.

Богиня восседает на львином троне. Ее левая рука утрачена, а правая — держит цветок лотоса.

Она будет выставлена в музее им. Пратап Сингха в Сринагаре.

Дурга является богиней древнеиндийской мифологии, которая известна под именем Кали — супруги бога Шивы. Часто изображается в виде десятирукой женщины.