Рига, , 20:40 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии обратилось в прокуратуру страны с просьбой о привлечении к уголовной ответственности четырех бывших членов правления ГАО «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzcels).

Железная дорога Fotoworkshop4You

Как сообщает латвийский портал bb.lv, их подозревают в возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к убыткам госпредприятия в размере 1,5 млн евро.

Для получения значительно более высокого должностного вознаграждения, премий и надбавок руководство правления создало новый исполнительный орган внутри ГАО.

В соответствии с регламентом работы нового совета бывшим руководителям Latvijas dzelzcels могла быть выплачена крупная компенсация, когда в середине 2019 года с ними были расторгнуты трудовые отношения.

Так, согласно декларациям о доходе, поданным должностными лицами в Службу государственных доходов, при расторжении трудового договора член правления Эдвин Берзиньш получил компенсацию в размере 250 000 евро, а член правления Айвар Стракшас — в размере 200 000 евро.