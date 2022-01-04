Лондон, , 20:39 — REGNUM 4 января издание The Athletic сообщило, что матч полуфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 «Арсенал» — «Ливерпуль», назначенный на 6 января, может быть перенесен на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в команде из Ливерпуля.

ФК «Арсенал»

До полуфинала внутреннего кубка «Ливерпуль» добрался, обыграв на своем пути «Норвич Сити» (3:0), «Престон Норт Энд» (0:2) и «Лестер Сити» (3:3, 5:4 по пенальти). «Арсенал» выбил из турнира «Вест Бромвич» (6:0), «Уимблдон» (3:0), «Лидс Юнайтед» (2:0) и «Сандерленд» (5:1).

Ранее сообщалось, что сегодняшняя тренировка «мерсисайдцев» была отменена из-за вспыки коронавируса.

В параллельном матче Кубка Английской Лиги за выход в финал между собой сыграют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».