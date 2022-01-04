Мадрид, , 20:35 — REGNUM 4 января издание El Nacional сообщило, что мадридский «Реала» продолжает следить за 18-летним атакующим полузащитником московского «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном.

Мадридский «Реал»

Осенью в СМИ появлялась информация, что Арсена Захаряна хочет пригласить дортмундская «Боруссию», выступающая в немецкой Бундеслиге.

По итогам первой части сезона 2021/22 Арсена Захарян был включен в символическую сборную лучших игроков Тинькофф Российской Премьер-лиги. В семнадцати турах на счету российского полузащитника четыре забитых мяча и пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает Арсена Захаряна в 12 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.