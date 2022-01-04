Турин, Италия, , 20:31 — REGNUM 4 января главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не хочет отпускать из клуба форварда Альваро Морату. Футболист близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Массимилиано Аллегри Pianetagenoa1893.net

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 29-летнего таранного форварда сборной Испании Альваро Мораты в «Барселону» завершена на 95%.

Заменой Мораты в «Ювентусе» может стать аргентинский форвард «Пари Сен-Жермена» Мауро Икарди, которого «старая синьора» может взять в аренду на вторую половину сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард «Атлетико» Мората, выступая за «Ювентус» на правах аренды, принял участие в 23-х матчах за итальянский клуб в рамках Серии А и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых забил семь мячей и получил три желтые карточки.